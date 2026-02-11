巨人の春季キャンプは１１日、第３クール２日目を迎えた。野球評論家の清水隆行氏が、午前中にブルペン入りした投手陣をチェック。新外国人マタとベテラン・田中将大投手の現状を鋭く分析した。＊＊＊＊＊＊新外国人のマタは面白そうだ。初めて見たが、とにかくほぼ全部の速球が微妙に動いていた。いわゆる“きれいな真っすぐ”というのはないと言ってもいいんじゃないかな。しかも高めか低めか、内か外か、コース