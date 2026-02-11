星野源が、アーカイブブック『YELLOW MAGAZINE ISSUE10 2025-2026』を発売することを発表した。早期予約販売受付が本日より開始される。『YELLOW MAGAZINE』は、音楽家・星野源の活動を様々な角度から切り取るイヤーブックとして2017年に創刊された。以降、年1回のペースで刊行を続け、今号で10号目となる。メンバーシップサイト『YELLOW MAGAZINE＋』で2025年2月から2026年1月のあいだに掲載された様々なコンテンツを再編集し収録