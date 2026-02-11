◆紅白戦紅組―白組＝７回制＝（１１日・サンマリン宮崎）巨人の育成選手・平山功太内野手（２１）が２軍キャンプから参加し、白組の「９番・中堅」で出場。２打数１安打とアピールした。身長１８５センチの長身で内外野守れて身体能力の高い右打者。６回１死、北浦の１４５キロ速球をはじき返して痛烈な中前安打とした。広島・瀬戸内高、千葉スカイセイラーズを経て２３年育成ドラフト７位で巨人に入団。昨年は２軍公式戦