【モデルプレス＝2026/02/11】timelesz（タイムレス）の橋本将生が2月10日、自身のInstagramを更新。金髪姿を公開し、注目を集めている。【写真】timeleszメンバー「破壊力すごい」と話題の金髪姿◆橋本将生、新ヘアの金髪姿公開橋本は「6年ぶりの…」とつづり、6年ぶりの金髪姿を4枚投稿。今までのダークカラーの髪色から一転、艶やかな明るい金髪に上下ブラックのスウェットでフードをかぶり、ソファに腰掛けるリラックスした姿