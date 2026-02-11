ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われ、個人の中立選手（AIN）として出場したロシア出身のピョートル・グメンニクは、86.72点で12位につけた。華麗な演技とともに華やかな装飾が施された衣装にも注目が集まり、ファンからは「美しい」などの声が上がった。右手に花が巻きついていた。1番滑走で登場したグメンニクは、歓声を受けな