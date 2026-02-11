韓国人歌手で俳優のジェジュンが１１日、都内で主演映画「神社悪魔のささやき」（公開中、熊切和嘉監督）の公開記念舞台あいさつを行った。神戸の廃神社で大学生たちが神隠しのように失踪する事件を機に、韓国からやってきた祈祷（きとう）師が調査に乗り出し、その正体に迫っていく物語。初のホラー作品で主演したジェジュンは舞台あいさつ直前に観客とともに鑑賞していたが、全く気づかれず。映画の内容について「面白い