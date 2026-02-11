ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われ、22年北京五輪銀メダリストの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は103.07点で2位発進した。視聴者の間では鍵山の“そっくりさん”が話題になっている。キス・アンド・クライでは父の正和コーチ、元世界女王で指導を受けるカロリーナ・コストナーさんと並んだ鍵山。注目を浴びたのは父との“そっくりぶり”だった