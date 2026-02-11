茨城県・美浦トレーニングセンターのターフプラザで２月１１日、大竹正博調教師、丸田恭介、菅原隆一両騎手によるトークショーが行われた。３人は昨年冬に放送された競馬を題材とした人気ドラマの関係者。元子役の菅原隆騎手は「懐かしいなと感じました。昔やっていたことが今につながるのはうれしいですね」と充実の表情で出演を振り返り、丸田騎手は「『いつも通りにしてください』と言われたんですけど、普通ってなんだろう