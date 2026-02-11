スペインの大手紙「as」が伝えた6月開幕の北中米ワールドカップでは驚きの経済効果を生み出すかもしれない。スペインの大手スポーツ紙「as」は2月10日、「12の数字で見るワールドカップ」と題した記事を掲載。その中で大会がもたらす経済効果が最大409億ドル（約6兆2884億円）にものぼるという驚きの試算をしている。今大会は史上初の3か国共催、最多48チームが参加するなど、これまでにない規模で行われる。同メディアは12項