パオ・アット・オフィスが、.NET開発環境下でのバーコード作成ツール「Barcode.net」を大規模バージョンアップし、「Barcode.net ver 5.0」を2026年2月9日(月)にリリースしました。24年間の開発・販売実績を持つ本製品史上最大のアップデートで、従来のWindows専用から全プラットフォーム対応へと進化しました。 パオ・アット・オフィス「Barcode.net ver 5.0」 リリース日：2026年2月9日(月)価格：1開発ライセン