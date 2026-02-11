2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピック（五輪）の混合リレーでキム・ギルリを転倒させた米国選手のコリーヌ・スタダード（米国）の競技戦略について、米国ショートトラックの「伝説」アポロ・アントン・オーノ氏が「あまりにも急ぎすぎた」と評価した。スタダードは10日（日本時間）に行われた女子500メートル予選と混合2000メートルリレーの準々決勝、準決勝で相次いで転倒した。特に混合リレー準決勝では、レー