長野県安曇野市では10年前に埋められたタイムカプセルが掘り起こされ、11日、その中に入っていた手紙が披露されました。「それでは開封してください」タイムカプセルの中から姿を現したのは、10年前に当時10歳だった子供たち約100人が、「未来の自分」へ書いた手紙です。参加者男性「孫のやつ。ちょっと感動しちゃったね、まさかと思って」タイムカプセルは、安曇野市の市政施行10周年の記念事業として市内にある光城山に埋められ