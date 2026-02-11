株式会社J&J事業創造の「Bank of Craft」プロジェクトが、2026年2月17日(火)〜2月23日(月・祝)まで福岡県福岡市のONE FUKUOKA BLDG.で体験型展示会「CRAFT DESIGN MEETS KYUSHU-暮らしを彩る伝統工芸-」を開催します。九州7県の伝統工芸事業者と若手クリエイターが協働し、伝統工芸を「現代の暮らしに寄り添う存在」へと再構築した作品を提案。 J&J事業創造「CRAFT DESIGN MEETS KYUSHU-暮らしを彩る伝統工芸-」