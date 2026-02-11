雲南省昆明市の商業施設に設置された作品「飛馬踏浪」。（昆明＝新華社配信）【新華社昆明2月11日】午（うま）年の春節（旧正月、今年は17日）を前に中国雲南省昆明市で、無形文化遺産の技術を地元文化に融合させた多彩なアートインスタレーション作品がお披露目された。作品は新春ムードを盛り上げるだけでなく、観光客や市民の人気スポットとなり、文化・観光市場にも新たな活力をもたらしている。雲南省昆明市のショッピング