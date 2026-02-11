西武は11日、キャンプ地の宮崎・南郷地区のスポーツ少年団に所属する小学生らを招待した。全体練習後に全選手がグラウンドに集合。泥棒と警察に分かれて鬼ごっこする「ドロケイ」でつかの間の交流を楽しんだ。選手を代表し、青山美夏人投手（25）が「みんな思ったより足が速くて、つかまった選手も多かった。来年リベンジさせてください。今年は絶対リーグ優勝、日本一を目指しているので、これからも西武ライオンズの応援を