俳優の神尾楓珠（27）と元欅坂46の平手友梨奈（24）が11日、結婚を発表。ネット上で様々な声があがっています。【映像】平手友梨奈＆神尾楓珠の密着ショット（直筆サインも）2人はこの日、それぞれInstagramを更新し、同じ文書を投稿。「皆様へいつも温かいご支援を賜り、本当にありがとうございます。私事で大変恐縮ではございますが、この度、神尾楓珠と平手友梨奈は結婚いたしましたことをご報告申し上げます。それぞれの