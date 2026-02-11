韓国の歌手JAEJOONG（40）が来日し11日、東京・新宿バルト9で行われた主演映画「神社悪魔のささやき」（熊切和嘉監督）公開記念舞台あいさつに登壇。観客と一緒に本編を見ながら、オーラを消して、誰にも気付かれず、ピースサインで胸を張った。「神社悪魔のささやき」は、神戸の廃神社で大学生たちが次々と“神隠し”のように失踪する事件をきっかけに、韓国からやって来た祈祷（きとう）師ミョンジンが調査に乗り出し“あし