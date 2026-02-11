まるで“軽トラ”な傑作機「An-2」日本に住む多くの人にとって、「飛行機に乗る」ことはちょっとした非日常イベントでしょう。しかし海外には、まるで「軽トラック」のように日常生活に溶け込んでしまった航空機があります。それが旧ソ連で生まれた小型多用途機「アントノフAn-2」です。【まだ飛んでるの!?】これがロシアの「現役バリバリ複葉機」です（写真で見る）国土が広大なロシアでは、飛行機は非日常的な移動手段ではな