犬が運動不足になっているサイン 1.急激に体重が増える 急激に体重が増えるのは、犬が運動不足になっているサインです。 最も分かりやすいサインなのではないでしょうか。ごはんやおやつを食べる量はこれまでと変わらない場合、お散歩や運動の量が減ることで消費エネルギーが減り、体重が増えたと考えることができます。 急激に体重が増えると、犬の骨や関節や心臓に大きな負荷を与えます。どうしても運動量が減ってし