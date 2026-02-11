1998年2月17日、長野冬季五輪のスキージャンプ団体競技が行われた白馬ジャンプ競技場は、朝から開催が危ぶまれたほどの吹雪に見舞われていた。だが数時間後には岡部、斎藤、原田の各選手に続いて船木選手が大ジャンプを披露。自分も固唾を呑んで結果を見守る中、見事金メダルを獲得。競技場は歓喜に沸き、翌日の新聞は「日の丸飛行隊」の見出しが踊った。▼長野冬季五輪が開かれた98年はバブル崩壊後の影響が深刻化し、日本経済