２月11日にニッパツ三ッ沢球技場で『NEXT GENERATION MATCH 2026』が開催。U-18Jリーグ選抜と日本高校サッカー選抜が対戦した。開始３分にU-18J選抜の鈴木颯真（鳥栖U-18）が、右サイドからのクロスをボレーで狙えば、その直後には高校選抜の宮本周征（帝京高）が振り向きざまに際どいシュートを放つ。立ち上がりから両チームとも見せ場を作るなか、先制に成功したのは高校選抜。15分にCKの流れで宮本がボックス内で倒されて