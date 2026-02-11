最速160キロ右腕の平良の辞退が発表となった（C）産経新聞社3月に行われるWBCの侍ジャパンに選出されていた平良海馬（西武）の日本代表辞退が2月11日、日本野球機構（NPB）から発表された。代わって藤平尚真（楽天）の追加招集が決まった。【写真】「超カッコいい」山本由伸と山崎颯一郎の私服姿をチェック大会連覇を狙う侍ジャパンがあわただしくなってきた。平良は2月5日の練習で左ふくらはぎに違和感を覚え、別メニュー調