決勝進出を決めた中尾春香への反響が続々と寄せられた(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月10日、フリースタイルスキー女子モーグルの予選が行われ、日本代表の中尾春香が74.71点を記録して7位通過。決勝進出を決めている。【写真】沖縄での写真も！「かわえー」中尾春香をチェック日本のファンは中尾が滑り終わった競技直後の姿にも注目。ゴーグルを外して笑顔を見せると、カメラに向かって「ハートマーク」を