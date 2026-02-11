グループ初のベストアルバム『Welcome to Sunshine』を2月12日にリリースするFANTASTICS。メンバーセレクト楽曲を集めた『FANTASTICS盤』とファン投票で選ばれた楽曲を収録した『FANTARO盤』の豪華2枚組だ。【写真】FANTASTICS勢揃い！オーラダダ漏れの貴重ショットそんなベストアルバム発売を記念して、メンバー全員にインタビューを敢行!─ファン投票によって決定された『FANTARO盤』ですが、選曲を見た感想を教えてください