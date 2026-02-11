大阪・関西万博で展示された「ミライ人間洗濯機」＝2025年5月、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博で展示された先端科学技術を紹介する企画展「みゃくみゃくとつなぐ展〜万博とひらく未来〜」が18日から日本科学未来館（東京都江東区）で始まる。万博で注目された人工多能性幹細胞（iPS細胞）からつくった心筋シートや、「ミライ人間洗濯機」の実機を展示する。企画展は入場無料で4月13日まで。会場では本物の和牛の細胞を培養