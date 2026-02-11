2016年9月、指名打者で出場し、安打を放つ日本ハム・大谷（当時）日本プロ野球の指名打者（DH）制度は、チームの勝率を大きく左右しないとの研究成果を、名古屋大の鈴木泰博准教授（情報学）らが11日までに科学誌に発表した。個々の選手による勝利への貢献を示す指標「WAR」を用いて分析した。鈴木さんは「勝っているチームと負けているチームを分けている要因を分析した結果、チーム全体でどれだけWARを積み上げているかの方