１１日午後０時１５分頃、神戸市沖の明石海峡東方を航行中のケミカルタンカー「丸岡丸」の船長から、「漁船と衝突した」と神戸海上保安部に通報があった。発表では、漁船は「住吉丸」で、船長の男性が頭部を打って病院に搬送された。命に別条はないという。丸岡丸の積載物は現時点で不明。双方の船首付近に損傷が見られるものの、燃料漏れなどはないといい、同保安部が衝突の原因を調べている。