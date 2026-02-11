「プロレス・新日本」（１１日、エディオンアリーナ大阪）１０日に６２歳で死去したことが明らかになった元プロレスラーの安田忠夫さんの追悼セレモニーが第１試合の前に行われた。所属選手がリングサイドに立ち、団体最高峰のＩＷＧＰヘビー級王座も戴冠した安田さんに追悼の１０カウントゴングが捧げられると、現役時代に坂口征二から受け継いだ入場曲「燃えよ荒鷲」が流れた。安田さんは大相撲で孝乃富士として最高位小結