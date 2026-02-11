仕事のできる人になるには、何をすればいいか。立命館アジア太平洋大学前学長・名誉教授の出口治明さんは「与えられた課題を『完璧』にこなすのが『仕事のできる人間』ではない。『儲ける』ためには、かぎりある時間の中でどれだけ新しい価値を生み出せるかが勝負になる」という――。※本稿は、出口治明『誰も行ったことのない場所へ行こう。そして誰もやらなかったことをやろう。』（祥伝社）の一部を再編集したものです。写真＝