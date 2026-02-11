平良が左ふくらはぎ肉離れで辞退…同日には阪神・石井が担架で退場3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する野球日本代表「侍ジャパン」に激震が走っている。11日、西武・平良海馬投手の辞退と楽天・藤平尚真投手の追加招集が発表されたが、同日には阪神・石井大智投手にもアクシデントが発生。相次ぐ事態に、ファンからは「色々ヤバそうな気がしてきた」「どうなっちゃうんだ」と心配の声が漏