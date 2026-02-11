あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「オフラインミーティング」の略語は？「オフラインミーティング」の略語はなんでしょうか？ヒントは、3文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「オフ会」でした！オフ会は、インターネット上で知りあった人やグループが、実際に集まる会合のこ