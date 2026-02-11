体調不良により活動を休止していたアイドルグループ・ＨＫＴ４８の渕上舞が、活動を再開することがグループの公式サイトで発表された。昨年５月２１日から体調不良により、すべての活動を休止し休養することを発表していた渕上。１１日にグループ公式サイトが更新され「渕上舞活動再開のお知らせ」というタイトルで「いつもＨＫＴ４８へ温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。体調不良のため、活動を休止してお