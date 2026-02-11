◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）１週前追い切り＝２月１１日、栗東トレセン前哨戦のプロキオンＳで重賞初制覇を飾ったロードクロンヌ（牡５歳、栗東・四位洋文厩舎、父リオンディーズ）は、不良馬場の栗東・ＣＷコースでディープサミット（４歳１勝クラス）の外を２馬身半先行。ラスト１ハロンで並びかけられると、軽く手綱を促されるだけでグッと加速し、５ハロン６７秒１―