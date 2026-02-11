韓国人歌手で俳優のジェジュンが１１日、都内で主演映画「神社悪魔のささやき」（公開中、熊切和嘉監督）の公開記念舞台あいさつを行った。神戸の廃神社で大学生たちが神隠しのように失踪する事件を機に、韓国からやってきた祈祷（きとう）師が調査に乗り出し、その正体に迫っていく物語。初のホラー作品で主演したジェジュンは、どうしても欲しい能力を「瞬間移動した〜い」と絵馬に記した。世界中を飛び回っているため