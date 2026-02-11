新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA PPV」にて『エヴァンゲリオン』シリーズ初となるフェスイベント『EVANGELION:30+；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』９公演を２月21日（土）より３日間にわたり生放送することを決定。本公演のチケットを２月10日（火）12時より発売開始した。 『EVANGELION:30+；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』は、神奈川・横浜アリーナにて行われる『エヴァンゲリオン』シリーズ初となるフ