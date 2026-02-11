1月の初場所で2場所連続優勝を果たした期待の新大関・安青錦（21）。安青錦といえば、戦禍のウクライナから来日。初場所の12日目にはトレードマークだった青いまわしを師匠・安治川親方（元関脇・安美錦）から譲り受けた黒色のものに変えたことも話題となった。相撲担当記者が語る。【決定的瞬間】トレードマークだった青いまわしを師匠から譲り受けた黒色のものに変えた安青錦「締め込み（まわし）は100万円前後とされ、後援会