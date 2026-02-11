プロボクシング元IBF世界スーパーバンタム級王者の小国以載（37＝角海老宝石）が4月3日に東京・後楽園ホールで元WBA＆IBF統一世界同級王者マーロン・タパレス（33＝フィリピン）と対戦することが11日、発表された。この日、都内のスタジオで会見した小国は「身長は自分が勝っている。勝っているのはそれくらいかなあ。どれだけ遠い距離でできるか。打ち合いたくないですね」などとお決まりの“小国節”を響かせながら、元統一