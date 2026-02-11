中道改革連合は、野田共同代表と斉藤共同代表の辞任にともなう代表選をあさって行うことを決めました。立憲民主党出身の小川淳也氏と階猛氏が出馬の意向を示しています。中道改革連合野田佳彦 共同代表「これも苦しい道です。困難な道かもしれませんが、覚悟を持って手を挙げてくださる方が出てくれば大変ありがたい」中道改革連合はきょう午後、議員総会を開き、代表選をあす告示し、あさって投開票を行うことを正式に決め