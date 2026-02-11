寒波の影響で水道管が凍結し広い地域で断水していた神奈川県箱根町では、11日朝から水道の供給が再開しました。ただし水量確保のため11日夜、再び断水する予定です。箱根町では、寒波の影響で町内の複数の上水道管が凍結して破裂し漏水が発生したため、10日午前から観光施設が集まる湯本地区などで断水していて、箱根湯本駅近くの飲食店などおよそ1300世帯に影響が出ていました。町によりますと、11日午前5時すぎから水道の供給を