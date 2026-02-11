¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ØDragon Ash¡Ù¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëKj¤³¤È¹ßÃ«·ú»Ö¤µ¤ó¤¬2·î9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢47ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¹ßÃ«·ú»Ö ¡Û ¡Ö¤¤¤ä¤À¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¡¡×¡Ö47ºÐ¤È¤«¤Ê¤ó¤Î¤¤¤ä¤À¤¢¤¢¤¢¡×¾×·â¤Î?ÊÑ´é?¤Ç47ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡ÖºÇ¹âºÇ¹â¤Ç¤¹¤ä¤ó¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤ª¤Ã¤µ¤ó¡×¤ÎÀ¼Â³¡¹Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤À¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¡ ¤¤¤ä¤À¤¤¤ä¤À¤¤¤ä¤À¤¤¤ä¤À¤¤¤ä¤À¤¤¤ä¤À¤¢¤¡ 47