定年までに住宅ローンを完済し、老後は借金をゼロにしたい」と考えるのは、多くの人に共通する安心への願いかもしれません。しかし、貴重な老後の手元資金を、ローン完済のために使うのにはリスクがあるそうです。本記事では、『増やしながらしっかり使う 60歳からの賢い「お金の回し方」』（KADOKAWA）より一部を抜粋・再編集して、著者でFPの横田健一氏が、住宅ローンを残しながら資産運用をする考え方について解説します。住宅