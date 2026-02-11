日産「新型ティアナ」の“すごいスピーカー”発表に反響殺到！2026年1月13日に三菱ケミカルは、日産と東風汽車集団の合弁会社である東風日産（以下、日産）が中国市場で展開する高級セダンの新型「ティアナ」に搭載する「AIスピーカー」に、同社の開発したプラスチック「DURABIO（デュラビオ）」が採用されたと発表しました。かつて日本でも「モダン・リビング」をコンセプトに人気を博したティアナ。【画像】超カッコイイ！