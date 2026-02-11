40歳で人生初海外の小林圭輔と、2度目の友保隼平の漫才コンビ・金属バットが仕事でグアムへ。日本語で進む入国審査、ココナッツの中身の意外な味、屋根から2メートル離れれば喫煙OK（？）な洗礼に驚きつつ、グアムで感じた平和なひとときとは。 【画像】南国の「ココナッツ」の身を醤油と刺身で食べると定番の日本食の味 40歳にして初めての海外旅行 -お二人は最近、お仕事でグアムに行かれたとうかがいました。友保さん