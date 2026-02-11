テレビ東京のドラマチューズ！『略奪奪婚』（毎週火曜深0：40〜）の第6話が10日深夜に放送された。内田理央演じる主人公・千春が暴漢に襲われ、SNSで反響を集めた。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】「結構激しい」暴漢に襲われた内田理央本作は、長年の恋人生活を経て結婚した千春（内田）と司（伊藤健太郎）を巡る物語。2人は子どもには恵まれずとも幸せな生活を送っていた。そんな千春の前に突然現れたのが、司の