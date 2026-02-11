【プノンペン共同】カンボジア捜査当局は10日、南部シアヌークビルで日本人や米国人、韓国人とみられる外国人を含む約800人を拘束した。特殊詐欺に関与した疑いがある。日本人の人数は不明。地元メディアが11日、報じた。東南アジアでは特殊詐欺に絡んで日本人がホテルなどに潜伏し犯罪行為を繰り返すケースが相次いでいる。在カンボジア日本大使館は「事実関係を確認中」とコメントした。地元メディアによると、捜査当局は