楽天の藤平尚真投手日本野球機構（NPB）などは11日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表に選出していたプロ野球西武の平良海馬投手（26）が左ふくらはぎの肉離れで出場を辞退し、代わって楽天の藤平尚真投手（27）を追加で招集すると発表した。藤平はWBC代表入りは初めて。藤平は昨年62試合に登板し2勝2敗12セーブ、防御率2.11。球団を通じ「選んでいただき、光栄。侍ジャパンの勝利に貢献できるように頑張る