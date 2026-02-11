STU48が11日、神奈川県川崎市のラゾーナ川崎プラザで13thシングル「好きすぎて泣く」の発売記念イベントを行った。中村舞（26）がセンターを務める3月4日発売の新曲「好きすぎて泣く」に加え、「愛の重さ」など全部で6曲を披露。5月30日に東京・KanadeviaHall（旧TOKYODOMECITYHALL）で9周年コンサートを開催することも発表し、会場に集まったファンを喜ばせた。前日に卒業を電撃発表した石田千穂（23）は「うるうる