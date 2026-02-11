衆議院選挙で惨敗した中道改革連合は議員総会を開き、12日に代表選の告示を行い、13日に投開票を行うことを決めました。中道改革連合野田共同代表「せっかくこの中道という種火がともりました。大きな与党の塊に対して常にもう一つの考え方が政治姿勢があるぞということを示していかなければ私はいけないと。その思いを継いでくださる方をぜひ手を挙げていただきたいと」野田共同代表は、「辞任しても責任を取ったことにはならな