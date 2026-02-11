俳優の鶴田真由さん（55）が2026年2月4日、自身のインスタグラムを更新。イメチェン後の新ヘアスタイルを披露した。「節分に前髪切った」鶴田さんは、「節分に前髪切った」といい、前髪をカットしたヘアスタイルで微笑む姿を投稿した。また、ハッシュタグをつけて「#前髪つくった」「#ヘアカット」「#ちょっとだけイメチェン」とコメントを添えている。インスタグラムに投稿された写真では、黒いトップスを着用。前髪をカットした