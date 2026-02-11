◆プロボクシング▽ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・レネ・サンティアゴ―ＷＢＡ７位・谷口将隆▽東洋太平洋スーパーウエルター級（６９・８キロ以下）タイトルマッチ１０回戦王者・緑川創―同級１５位・加藤寿（４月３日、東京・後楽園ホール）東洋太平洋スーパーウエルター級王者・緑川創（つくる、３９）＝ＥＢＩＳＵＫ’ｓＢＯＸ＝が、４月３日に東京・後楽園